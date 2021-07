M5s:Franceschini, rapporto con Pd?Ne parliamo altra volta

ROMA, 05 LUG - La crisi interna ai 5 stelle e il posizionamento del Pd con M5s. E' una delle tante questioni che sono state sollevate durante il webinar di AreaDem "Verso le Agorà Democratiche". Tra gli intervenuti anche Piero Fassino che, tra i tanti spunti, ha chiesto al ministro Dario Franceschini che avrebbe chiuso l'incontro, una posizione in merito affermando: a fronte della crisi dei pentastellati, "io chiederei a Dario anche di fare qualche riflessione su come ci posizioniamo rispetto allo scenario politico". "Magari in un altro momento - ha glissato Franceschini - in cui ragioniamo di quel che è avvenuto politicamente, di cosa dover fare, anche se la situazione è in evoluzione". Il ministro della Cultura ha quindi incentrato il suo discorso sui nuovi strumenti a disposizione dei partiti in epoca post-Covid. (ANSA).