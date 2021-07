Usa: nozze di platino per l'ex presidente Carter

NEW YORK, 05 LUG - Nozze di platino per Jimmy e Rosalynn Carter. L'ex coppia presidenziale festeggerà infatti 75 anni di matrimonio il prossimo 7 luglio, le loro nozze furono celebrate nel 1946. Carter, 96 anni, è l'ex presidente americano più longevo nonostante nel 2015 gli sia stato diagnosticato un cancro al cervello. Jimmy e Rosalynn, entrambi della Georgia, si sono conosciuti grazie ad un appuntamento combinato dalla sorella di lui. All'epoca Carter era un giovane guardiamarina ed era in vacanza dall'Accademia Navale. Rosalynn aveva già una cotta per lui. Quasi 80 anni dopo sono ancora assieme, vivono nella stessa città dove sono nati, Plains. Dopo la permanenza alla Casa Bianca sono stati ambasciatori per i diritti umani e la salute pubblica. "E' una partnership a 365 gradi" , ha detto lo stesso 39/o presidente Usa in un'intervista in occasione dell'anniversario di matrimonio. (ANSA).