M5S: Patuanelli,stiamo lavorando per cercare soluzione

PORDENONE, 05 LUG - "Cercheremo di essere brevi, ma ovviamente ci prenderemo tutto il tempo necessario. Siamo in totale silenzio stampa sul tema, ma stiamo lavorando per cercare una soluzione": lo ha affermato il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in merito al futuro dei 5 stelle. "Rischio di correnti come nei partiti tradizionali? - ha aggiunto -. Nel Movimento non c'è, non c'è mai stato e non ci sarà mai". (ANSA).