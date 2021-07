Devastate due idroambulanze sul lago d'Iseo

MILANO, 05 LUG - Due idroambulanze del Comitato di Bergamo Hinterland sono state danneggiate, tanto da essere rese inservibili la notte scorsa al Porto Ponecla di Predore, in provincia di Bergamo. Lo denuncia la Croce Rossa Italiana la quale, parlando di "gesto ignobile e premeditato" precisa che i due mezzi si apprestavano ad entrare in servizio per la stagione estiva sul lago di Iseo. Un atto vandalico accaduto solo pochi giorni dopo l'incidente sul Garda in cui sono morti Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, per la cui morte oggi è stato arrestato un turista tedesco. "A soli due giorni dell'inaugurazione della sede a Carzano, su Montisola, in condivisione coi colleghi di Camunia Soccorso, Croce Rossa è amareggiata e indignata", è spiegato in una nota. "Come presidente regionale non riesco a capacitarmi di un simile gesto ma soprattutto chi possa trarne vantaggio": commenta la presidente lombarda Sabina Liebschner. Tutti i vertici regionali e locali auspicano che questa volta i responsabili possano essere individuati e puniti. In un momento in cui tutti desideriamo ritornare alla normalità, dopo mesi e mesi di restrizioni, affondare due mezzi di soccorso destinati al pattugliamento del lago a tutela dei bagnanti e dei naviganti, cittadini e turisti, è un enorme danno per tutta la Comunità e il territorio. (ANSA).