Ddl Zan:Ronzulli,no a tiro a fune, approviamo legge di tutti

ROMA, 05 LUG - "Si è aperto faticosamente un tavolo di confronto tra tutte le forze politiche proprio per superare le criticità e giungere a un testo condiviso. Questo confronto non deve però diventare un tiro alla fune, bisogna abbandonare l'idea di voler piantare delle bandierine ideologiche e lavorare per superare le criticità contenute nel testo Zan. Noi chiediamo vengano modificati gli articoli 1, 4 e 7 che riguardano la creazione di definizioni confuse, l'introduzione di un reato di opionione e la giornata sull'omotransfobia nelle scuole. Vogliamo superare queste criticità per approvare una legge che sia di tutti e non solo di una parte". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad Agorà Estate su Rai 3. (ANSA).