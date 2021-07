Covid, 4 positivi nelle Marche in 24 ore

ANCONA, 05 LUG - Sono solo 4 i positivi rilevati nelle Marche dopo l'exploit di contagi registrato nei giorni scorsi (ieri erano 41), in particolare nel sud della regione. Un numero bassissimo che però è legato anche a quello delle nuove diagnosi: appena 341, rapporto positivi/testati 1,2%. Non ci sono casi nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, mentre sono stati registrati 1 caso nella provincia di Ancona, 1 in quella di Pesaro Urbino e 2 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, "nelle ultime 24 ore sono stati testati 755 tamponi: 341 nel percorso nuove diagnosi (di cui 114 screening con percorso Antigenico) e 414 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%)". I 4 nuovi casi comprendono 1 soggetto sintomatico e 3 contatti stretti di casi positivi. Nel percorso Screening su 14 test antigenici effettuati non sono stati rilevati soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare). (ANSA).