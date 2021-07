Vaccini: Bonaccini, E-R a 4 milioni di dosi somministrate

BOLOGNA, 05 LUG - "In questi minuti superiamo il milione e mezzo di vaccinati definitivi e i quattro milioni di dosi somministrate" dall'inizio della campagna. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a Rainews24. "Se le dosi arriveranno, come ci auguriamo, entro fine estate saranno vaccinati definitivamente tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno e che non sono pochi. C'è già un altro milione di persone, compreso il sottoscritto, che ha fatto la prima dose e ha in agenda la seconda". (ANSA).