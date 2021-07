Covid: nessun decesso in Piemonte, è 6/o giorno consecutivo

TORINO, 04 LUG - Nessun decesso da Covid, in Piemonte, per il sesto giorno consecutivo. Lo segnala l'Unità di crisi regionale, che comunica 40 nuovi casi di persone positive, lo 0,4% dei 11.421 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 17 (42,5%). Sono dieci i pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, 94 negli altri reparti (-3), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 673. Dall'inizio della pandemia, dunque, i decessi restano 11.696, mentre i casi di positività registrati sono 367.072 e 354.599 i guariti (17 in più rispetto a ieri). (ANSA).