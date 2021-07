Covid: in Emilia-Romagna 52 nuovi casi e nessun morto

BOLOGNA, 04 LUG - Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 11.916 tamponi. Non si registrano decessi e il numero dei pazienti ricoverati è stabile rispetto a ieri: sono 22 in terapia intensiva e 161 negli altri reparti Covid. Fra i nuovi casi di positività, 13 sono asintomatici. L'età media è di 35,6 anni. Parma, con 13 casi, rimane la provincia con il numero più elevato. Prosegue la campagna vaccinale, che si avvia verso i 4 milioni di dosi somministrate e un milione e mezzo di persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).