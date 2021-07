Covid: in Puglia 25 nuovi casi e 2 morti

BARI, 04 LUG - Oggi in Puglia sono stati registrati 3.710 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 25 casi positivi (incidenza dello 0,7%). Inoltre sono stati registrati due decessi. I nuovi positivi sono stati individuati 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. I decessi sono avvenuti 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test; 244.192 sono i pazienti guariti e 2.660 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).