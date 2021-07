Tv: Costanzo, io li Conoscevo bene da Villaggio a Vaime

(di Nicoletta Tambelich) ROMA, 02 LUG - Maurizio Costanzo, non si ferma un'estate e un autunno pieno di impegni. Il re del talk show, maestro dell'arte dell'intervista, autore di programmi tv e radiofonici e perfino di canzoni, tornerà in tv prima su Rai3 con un programma da lui fortemente voluto e ideato insieme all'amico Pino Strabioli: "Doveva partire a fine luglio slitta a fine agosto, ma è dedicato personaggi dello spettacolo, del cinema e del teatro, che hanno dato moltissimo all'Italia. Li ho intervistati più volte personalmente e con loro ho avuto un rapporto speciale". Come si chiama il programma? "Io li conoscevo bene - risponde Costanzo che aggiunge - al momento parliamo di quattro serate evento monografiche dedicate a "Carmelo Bene, Marcello Mastroianni, Vaime, e Paolo Villaggio". La prima sarà dedicata a Villaggio, scomparso nel 2017, autore e interprete di personaggi legati a una comicità surreale e innovativa come il professor Kranz, Giandomenico Fracchia e soprattutto il ragionier Ugo Fantozzi. Ma pochi sanno che a a scoprire la sua vena artistica è stato Maurizio Costanzo, che nel 1967 gli consiglia di esibirsi al "Sette per otto": un noto e cabaret di Roma. Di Carmelo Bene si ricordano le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo: "uno degli uomini più intelligenti che ho conosciuto". Costanzo torna da settembre dal 27 settembre su Rai1 con S'è fatta notte? "Si un programma che va in onda tardi ma cui sono particolarmente legato. Ho sempre ospiti interessanti che hanno voglia di raccontarsi aprirsi, in fondo è quello che ho sempre fatto far parlare la gente". A proposito di questo Il Maurizio Costanzo tornerà a ottobre su Canale 5 e festeggia i 40 anni? "Sono stato il primo ad essere chiamato in Mediaset, dopo Mike, Corrado e Sandra e Raimondo. La scorsa edizione è andata benissimo con gli ascolti. Per questa ricorrenza sto pensando a qualcosa di speciale". Per quanto riguarda la comunicazione con i media, infatti, l'Associazione Sportiva Roma ha deciso di affidarsi a lei tra l'altro, tifoso giallorosso doc nominandolo Advisor. "Nel 2001, nella puntata speciale del Maurizio Costanzo Show per celebrare i 20 anni del talk show venne anche Fabio Capello, mi piacerebbe per i 40 anni del programma avere Mourinho". (ANSA).