Referendum: Salvini, messaggi con Draghi, mi fa gli auguri

SORRENTO (NAPOLI), 02 LUG - "Bisogna riformare la :giustizia, penale e tribuaria". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Sorrento (Napoli) al gazebo in Piazza Lauro per la raccolta delle firme a sostegno del referendum per la riforma della giustizia. "Non dimentichiamo che ci sono 5 milioni di processi in arretrato - ha aggiunto - e vuol dire che ci sono 5 milioni di cittadini che attendono giustizia da troppo tempo". "Noi sosteniamo la proposte del ministro Cartabia e del presidente Draghi. Questa mattina mi sono messaggiato col presidente Draghi e gli ho spiegato il senso dell'iniziativa e lo ringrazio per gli auguri. La nostra iniziativa vuole essere uno stimolo al Parlamento a fare in fretta". Sulla riforma della giustizia, ha concluso, "c'è qualcuno che frena: penso alla sinistra e a qualcuno dei 5 Stelle. Avere tanti cittadini che faranno la fila per firmare è una grande cosa". (ANSA).