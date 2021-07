M5s: appello 19 senatori, serve ricomposizione frattura

ROMA, 02 LUG - "In un momento di estrema difficoltà per il paese, come Senatrici e Senatori del M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all'unità e alla ricomposizione". Lo scrivono 19 senatori del M5s in una lettera-appello in cui si chiede l'unità "andando oltre le difficoltà attuali, nella consapevolezza che il Movimento ha necessità di innovarsi e ristrutturarsi, nella speranza che le posizioni di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte si riconcilino chiedendo ad entrambi un incontro, a breve, con i parlamentari". (ANSA).