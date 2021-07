Migliora bimba soffocata da busta, genitori tengono potestà

SASSARI, 01 LUG - Il presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari, Guido Vecchione, ha respinto oggi la richiesta del capo della Procura dei minori, Luisella Fenu, per far decadere dalla responsabilità genitoriale il padre e la madre della bambina di 5 mesi che ha rischiato di morire soffocata da una sacchetto di plastica, nel suo lettino, nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. L'udienza di verifica è stata fissata per ottobre. La bimba, ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova dal 6 giugno, è intanto uscita dal coma: ieri i medici l'hanno sottoposta un intervento per applicare un sondino gastrico che consenta l'alimentazione diretta. Le sue condizioni di salute stanno migliorando progressivamente, anche se restano da valutare gli eventuali danni cerebrali subiti. (ANSA).