M5S: Gelmini, governo Draghi non rischia

BOLOGNA, 01 LUG - "Non entro nel merito di ciò che accade in casa d'altri: dico solo che i consensi del premier Draghi sono talmente elevati che credo che in questo momento non ci siano pericoli per il governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, a margine dell'assemblea dell'Ali a Bologna. (ANSA).