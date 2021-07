Assegno unico: Boschi, orgogliosi idea nata alla Leopolda

ROMA, 01 LUG - "Per l'assegno unico, lanciato da poche ore, sono già arrivate 15mila domande. Orgogliosi di quest'idea nata alla Leopolda, che ora è realtà. Un aiuto concreto per tante famiglie. Brava Elena Bonetti !". Così in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. (ANSA).