Hong Kong blindata per i 24 anni del ritorno alla Cina

PECHINO, 01 LUG - Il governo di Hong Kong ha tenuto oggi la consueta cerimonia dell'alzabandiera a Golden Bauhinia Square per ricordare il 24/esimo anniversario del passaggio dei territori dalla sovranità di Londra a quella di Pechino. Con la governatrice Carrie Lam a Pechino per seguire i festeggiamenti dei 100 anni della fondazione del Partito comunista cinese, il suo vice John Lee ha supervisionato l'evento in una città blindata, mentre polizia e camion con cannoni ad acqua pattugliavano le strade vicine. Lee ha pronunciato un discorso in cui ha elogiato l'imposizione da parte della Cina della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, entrata in vigore il 30 giugno 2020 e che ha aiutato "il ritorno dell'ordine" nell'ex colonia dal caos delle proteste. "Pur salvaguardando la sicurezza nazionale, i residenti continuano a godere della libertà di parola, della libertà di stampa, della libertà di riunione e di manifestazione e di altri diritti nel rispetto della legge", ha affermato Lee. Si tratta di rassicurazioni ripetutamente fatte dai leader di Hong Kong, ma che riflettono poco l'attuale realtà della città. Il mese scorso, ad esempio, l'Apple Daily, il popolare tabloid pro-democrazia, ha chiuso dopo che i suoi account sono stati congelati in base alla legge sulla sicurezza nazionale e diversi funzionari suoi e della honding editoriale Next Digital sono stati arrestati. La polizia, intanto, ha schierato oggi 10.000 agenti, pari a un terzo dei suoi organici, pronta a reprimere qualsiasi segno di dissenso mentre il Partito comunista cinese celebrava a Pechino (e anche nell'ex colonia) il suo centenario. Dal 2003, gli abitanti di Hong Kong hanno riempito le strade regolarmente in occasione del primo luglio con marce e raduni pacifici contro il passaggio dei territori alla Cina. Quest'anno, invece, la polizia ha vietato ogni manifstazione motivando la decisione, così come fece nel 2020, con i rischi legati alla pandemia del Covid-19. (ANSA).