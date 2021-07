Ddl Zan: Ronzulli, va rivisto per un testo condiviso

ROMA, 01 LUG - "Lo Zan è un ddl pensato male e scritto peggio. Siccome è pasticciato e divisivo deve essere rivisto per giungere a un testo condiviso che possa essere votato da tutti. Su temi del genere c'è chi approccia in modo propagandistico e chi lo fa con pragmatismo, noi abbiamo scelto questa seconda strada perché siamo convinti non si debba fare uso politico dei diritti che non sono appannaggio di una sola parte. Il centrodestra ha presentato un suo ddl a mia prima firma proprio per risolvere il problema in modo pragmatico e non propagandistico e va quindi sfatata la falsa narrazione che ci vorrebbe contrari a una legge per contrastare l'omofobia. Siamo tutti d'accordo che chiunque abbia il diritto di amare chi vuole e che non ci debbano essere discriminazioni, ma ciò non significa che il testo Zan sia quello migliore. Noi vogliamo confrontarci per approvare una buona legge". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Zona Bianca su Rete 4. (ANSA).