Assicurazioni: Signorini, non rinnovare stop a dividendi

ROMA, 01 LUG - L'Ivass ritiene non più necessario rinnovare lo stop ai dividendi delle compagnie assicurative, deciso lo scorso anno per fare fronte all'emergenza Covid e che scadrà a settembre, il quale ha 'congelato' circa 4,4 miliardi di euro di cedole. Secondo quanto afferma il presidente dell'istituto di vigilanza Luigi Federico Signorini "la situazione è ora meno drammatica. Alla fine di settembre la raccomandazione europea cessa di avere effetto. A meno che la situazione economica, finanziaria e sanitaria non torni a peggiorare seriamente (una possibilità che non si può ancora escludere), non vediamo la necessità di reiterarla". (ANSA).