Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,14%)

TOKYO, 01 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in leggero ribasso, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, e in attesa di maggiori indicazioni dal mercato del lavoro Usa, i cui dati sono programma questa settimana. In apertura l'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14% a quota 28,833.17, e una perdita di 41 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 111.10 sul dollaro, e a 131,60 sull'euro. (ANSA).