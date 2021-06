Ddl Zan: resta testo base, tavolo aggiornato a martedì 6

ROMA, 30 GIU - Confermato il ddl Zan come testo base in commissione Giustizia per il provvedimento contro l'omotransfobia. Respinta la proposta di Lega e Forza Italia di unificarlo al testo Ronzulli. Pd e M5s puntano a portarlo in Aula nella settimana del 13 luglio e ad approvarlo così come uscito dalla Camera. Il tavolo di maggioranza convocato oggi si aggiornerà martedì alle 11 prima della convocazione dell'Aula del Senato che voterà sulla caledarizzazione del ddl. Entro venerdì prossimo i senatori potranno presentare le proposte di modifica al testo e il presidente Andrea Ostellari tenterà di farne una sintesi. (ANSA).