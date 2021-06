Discovery, le novità da Drag Race a Teresa Mannino

MILANO, 30 GIU - Molte novità diverse conferme, tra attualità, produzioni originali e format internazionali, nella nuova stagione Discovery Italia ai nastri di partenza. Apre con un aumento dell'offerta editoriale grazie a nuovi titoli, nuovi format e nuovi volti: è del 30%, infatti, la percentuale di produzione di programmi inediti rispetto al palinsesto dello scorso anno, con 35 nuovi talent italiani lanciati. Sul fronte discovery+, dopo il successo di 'Love Island Italia' condotto da Giulia De Lellis, la piattaforma è pronta per ospitare nuovi show evento. Per la prima, il format 'Drag Race' lanciato nel 2009 da RuPaul e divenuto fenomeno di costume globale, avrà anche la sua versione italiana. A giudicare le performance delle concorrenti ci saranno l'influencer e conduttore televisivo Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla (ovvero l'artista napoletano Mariano Gallo) e l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini. Un nuovo esperimento sociale sarà invece il filo conduttore di 'Back in time, un amore da favola', altra novità del canale che porterà un gruppo di ragazze e ragazzi ad immergersi in un'avventura romantica in pieno '800. Lato documentari, in primo piano c'è 'Il Celeste', dedicato alla parabola politica di Roberto Formigoni. Non mancherà nemmeno la cronaca legata alle vicende dei Casamonica, mentre per per lo sport, discovery+ sarà la casa dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tra le novità di Nove, che compie 5 anni, c'è quella di Aldo, Giovanni e Giacomo, che hanno scelto proprio questo canale per festeggiare il 30° anniversario della loro carriera, con una serata speciale e inedita a novembre, insieme ad Arturo Brachetti. Teresa Mannino esordirà sul canale in autunno. Altre novità sul fronte dei personaggi arrivano dal fronte Motor Trend, il canale dedicato agli appassionati di motori e affini. A ottobre, infatti l'imprenditore Tomaso Trussardi, grande appassionato e collezionista di auto, sarà protagonista di due speciali dedicati a incredibili progetti di 'restomod', che trasformeranno due auto classiche. Il cantante Mario Biondi in 'Electromod con Mario Biondi', a dicembre, girerà l'Italia per scovare vetture vintage da riconvertire in modelli elettrici. (ANSA).