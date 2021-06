Arresto ex gip Bari: nuovo ritrovamento armi

BARI, 30 GIU - Altri fucili, munizioni e pistole sono state sequestrate a Ruvo di Puglia dalla Squadra mobile di Bari nell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda di Lecce che il 13 maggio scorso ha portato all'arresto dell'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e del caporal maggiore dell'Esercito, Antonio Serafino. Ai due fu notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo il ritrovamento, in una villa alla periferia di Andria, di un arsenale con centinaia di armi anche da guerra. I successivi accertamenti hanno portato a questo nuovo ritrovamento di armi, all'interno di un box di pertinenza di una abitazione alla periferia di Ruvo di Puglia, risultata nella disponibilità di Serafino ma sono ancora in corso verifiche per stabilire a chi appartengano le armi. (ANSA).