Alessia Marcuzzi, lascio Mediaset dopo 25 anni

ROMA, 30 GIU - Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. L'annuncio arriva dalla stessa conduttrice attraverso i suoi profili social e Instagram, "prima che lo leggiate sui blog in maniera distorta. Dopo. 25 anni, ho deciso di prendermi un periodo per me, perché non riuscivo più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". (ANSA).