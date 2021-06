Ventotene, al via bando progettazione ex carcere Santo Stefano

ROMA, 30 GIU - Pare oggi il concorso internazionale di progettazione per l'ex carcere borbonico nell'isola di Santo Stefano di Ventotene. A dare l'annuncio è stata la commissaria straordinaria di governo Silvia Costa insieme con Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, Francesco Carta, assessore delegato e Invitalia, soggetto attuatore del contratto istituzionale di sviluppo. Il bando, al quale potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei soli requisiti professionali, resterà aperto fino alle 12 del 23 settembre. Al gruppo di progettazione sono richieste competenze nel campo del restauro, della progettazione architettonica, paesaggistica, museografica, digitale, oltre che ingegneristica in tutti i suoi aspetti strutturali, geotecnici e impiantistici che dovrà essere integrato da restauratori, archeologi, storici dell'arte, antropologi, ornitologi, biologi marini, agronomi, botanici e tecnici abilitati a sottoscrivere le varie istanze autorizzative del progetto. "Il lancio di questo concorso internazionale - sono le parole della commissaria Silvia Costa - costituisce la fase più importante del processo di 'rigenerazione' del sito dopo i lavori in 'somma urgenza' già realizzati e l'imminente aggiudicazione della gara di appalto per l'intervento di messa in sicurezza e parziale restauro conservativo del Panottico. Ricordo che l'ammontare degli interventi da progettare è pari a 31 milioni di euro, mentre le risorse stanziate per la progettazione e la direzione dei lavori sono oltre 3 milioni di euro. Il Progetto di conservazione, restauro e riuso dell'ex carcere borbonico è l'occasione per rigenerare un luogo altamente simbolico che dovrà essere in grado di 'parlare' alle nuove generazioni europee, restituendo alla memoria collettiva l'identità di Santo Stefano di Ventotene, a partire dalle vicende storiche e dalle esperienze umane che hanno segnato i centosettanta anni di vita del Carcere in una storia integrata con l'isola madre di Ventotene, culla d'Europa". (ANSA).