Operai salgono su due gru in protesta per mancato pagamento

MILANO, 30 GIU - Quattro operai questa mattina poco dopo le 10 sono saliti su due gru di un cantiere a Cusano Milanino (Milano) per protestare contro la mancata retribuzione. E' quanto hanno reso noto i vigili del fuoco che sono sul posto, in via della Cooperazione, con due autoscale. Nel cantiere anche carabinieri e soccorritori del 118. (ANSA).