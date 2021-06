Generazione 56K, su Netflix la nostalgia dei '90

NAPOLI, 29 GIU - Tra una colorata Procida anni '90 e la Napoli metropolitana di oggi, le atmosfere nostalgiche dei film di Troisi e la classica commedia italiana agrodolce, si racconta la 'Generazione 56K', quella che ha vissuto la rivoluzione di internet e non dimenticherà il gracchiare del modem. Sono loro i ragazzi protagonisti della nuova serie italiana Netflix disponibile dal 1 luglio, prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e realizzata in collaborazione con The Jackal, collettivo artistico e società di videoproduzione da milioni di visualizzazioni. Otto gli episodi, in un costante flashback tra l'infanzia e la vita oggi, la serie è basata su un'idea originale di Francesco Ebbasta che l'ha scritta (dirigendo i primi 4 episodi, gli ultimi sono firmati da Alessio Maria Federici) insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsinì (anche head writer). Ma nell'amore è davvero una questione di connessione? Se lo chiedono Daniel e Matilda, interpretati da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli (da bambini Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone) che si conoscono da giovanissimi, nel 1998, per innamorarsi da adulti. Due componenti dei The Jackal sono gli amici storici: Gianluca Fru - Luca, programmatore filosofo, Fabio Balsamo-Sandro, leader del gruppo e un po' faccia tosta (da piccoli sono Gennaro Filippone e Egidio Mercurio). Nel cast anche Biagio Forestieri, Claudia Tranchese (che è Ines, la ragazza più bella delle medie), Federica Pirone, Sebastiano Kiniger, Sveva Simeone, Biancamaria D'Amato. ''E' una storia d'amore che nasce da un mio romanzo mai finito - spiega Francesco Ebbasta -. Al romantico inseguirsi di Daniel e Matilda fa da sfondo un racconto corale, con personaggi moderni che mettono sul tavolo domande e riflessioni contemporanee. La sensazione, nonostante si stia parlando di app di incontri, è di star respirando un po' d'aria di vecchia commedia''. (ANSA).