G20:ambasciatrice Regno Unito visita cimitero inglese a Bari

BARI, 29 GIU - "E' la prima volta che visito questo luogo e sono molto grata al sindaco per avermi dato questa opportunità per rendere omaggio insieme alle persone che hanno perso la loro vita per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Non dobbiamo mai dimenticare il loro sacrificio". Lo ha detto l'ambasciatrice del Regno Unito, Jill Morris, a Bari per partecipare ai lavori del G20, che oggi accompagnata dal sindaco di Bari Antonio Decaro ha visitato il cimitero del Commonwealth e deposto una corona di fiori in ricordo dei caduti. "Il sacrificio in termini di vite umane dei nostri due Paesi e degli altri Paesi europei durante le due guerre è stato enorme, soldati, civili. Oggi siamo qui - ha detto Decaro - per ricordare loro ma anche, in maniera simbolica, per dire no alle guerre e ad ogni forma di violenza. Per me è stato un onore oggi accompagnare l'ambasciatore britannico". (ANSA).