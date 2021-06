Falco grillaio cade dal nido a Lecce, salvato dal parroco

LECCE, 28 GIU - Avventura a lieto fine per un esemplare appena nato di Falco Grillaio caduto da un nido costruito sulla sommità della chiesa di San Matteo, nel cuore del borgo antico di Lecce. Ad accorgersi del piccolo rapace caduto ai piedi della porta di accesso secondaria della chiesa, è stato il parroco don Giancarlo Polito che ha subito dato l'allarme allertando il consigliere comunale Andrea Guido, conosciuto per il suo impegno a favore degli animali. Il falchetto è stato così messo in un box e consegnato al centro di recupero Fauna Selvatica di Calimera, dove sarà curato. Non appena sarà nelle condizioni di volare, sarà liberato proprio davanti la chiesa di San Matteo, la cui storia è legata proprio alla figura del falco. (ANSA).