Ddl Zan: Letta, scriverò a Salvini, ma confronto è in Aula

ROMA, 28 GIU - "Scriverò un whatsapp di risposta a Salvini, gli dirò: siamo persone serie, andiamo in Parlamento e lì ci confronteremo, non mi sono mai sottratto al confronto, mi aspetto che chi parteciperà sia lì non per affossare la legge ma per discutere del merito. La nostra tesi è che oggi c'è una grande occasione per potere approvare quella legge, la nostra linea è: andiamo avanti. Ascolteremo quello che diranno gli altri, ma le dichiarazioni della Lega sono per affossarlo". Lo ha detto Enrico Letta. "Voglio capire se questa offerta di Salvini di dialogo rappresenta un girare completamente strada, ma mi sembra strano e improbabile". (ANSA).