M5S: sale attesa per conferenza, Grillo la vedrà da Bibbona

ROMA, 28 GIU - "Beppe attende serenamente la conferenza stampa di Conte da Marina di Bibbona, non era atteso a Roma oggi". Fonti di primo piano del M5S descrivono la "vigilia", dalle parti del Garante del Movimento, della conferenza stampa che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia pentastellata. Conferenza in vista della quale cresce la fibrillazioni degli eletti, a cominciare dai parlamentari. E in queste ore, soprattutto a Montecitorio, sale anche il pressing sull'ex pressing affinché non strappi. Anche se il rischio, spiegano fonti parlamentari, è che lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte lasci comunque degli strascichi su dei gruppi già molto nervosi per la lunga attesa per la ripartenza del Movimento. " Oggi ascolteremo Conte. Ho già ripetuto che Beppe Grillo non ha bisogno di note e articoli da statuto di carta, lui è sempre l'anima del Movimento. Che sia Conte a guidarci, perché il M5S abbia un futuro altrimenti perderemo anche l'ultimo treno. Io sono alla stazione ferroviaria insieme a tanti, moltissimi dei nostri. Tocca solo salirci su quel treno", scrive su Fb Alberto Airola, senatore ed esponente pentastellato della prima ora. "Uniti nella diversità", è invece l'appello di Sergio Puglia, anche lui senatore di lungo corso dei 5 Stelle. "Io mi aspetto che oggi Conte faccia una sua proposta sullo Statuto, e la palla quindi passerà dall'altra parte", spiega un altro esponente M5S di Palazzo Madama. Buona parte dei parlamentari, in un modo o nell'altro, vede lo strappo definitivo come un qualcosa che non conviene a nessuno. "E' giusto che Conte oggi abbia il suo palco e spieghi le sue ragioni, poi però la trattativa deve chiudersi", sottolinea una fonte di primo piano del Movimento. (ANSA).