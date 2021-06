L.elettorale: Tajani, prima riforme per rilancio Paese

ROMA, 28 GIU - "E' difficile codificare ora una nuova legge elettorale, quello che serve ora sono le riforme per il rilancio del paese a tutti i livelli, dal lavoro alla sanità. Non vogliamo prendere un gol dal coronavirus dopo la pausa estiva. Ora tutte le energie ci servono per vincere su tutti i fronti del rilancio". Lo ha affermato Antonio Tajani parlando al Forum Ansa. "Io personalmente sono per il maggioritario, che potrebbe essere corretto con elementi di proporzionalità...", ha aggiunto. (ANSA).