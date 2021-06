Ddl Zan:Salvini,no a ideologia,Letta non mi ha risposto

ROMA, 28 GIU - "Noi siamo disponibili a votare anche domani la proposta di legge che aumenta le pene per chi aggredisce, per chi discrimina sulla base della vita sessuale, della razza, della religione, ognuno è libero di vivere la vita come vuole. Quello che noi, come tante associazioni e la Santa Sede abbiamo contestato, è l'introduzione di nuovi reati d'opinione e il fatto che alcuni temi arrivino sui banchi di scuola dei bambini di sei anni e penso che a quell'età debba essere la famiglia a dover affrontare quelle scelte". Così Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando del ddl Zan. "Se Pd e 5 Stelle - continua il leader della Lega - preferiscono continuare con l'ideologia non fanno un buon servizio a gay, trans e lesbiche ma li usano, invece io vorrei proteggere qualcuno. Ho mandato un messaggio a Letta la scorsa settimana e manco mi ha risposto". (ANSA).