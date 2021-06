Europei: Tensione durante carosello post-partita a Bolzano

BOLZANO, 27 GIU - Attimi di tensione la scorsa notte a Bolzano durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli europei di calcio. Diverse decine di persone, durante il tradizionale carosello in piazza Vittoria, hanno sfidato le forze dell'ordine presenti sul posto in tenuta antisomossa. In Corso Libertà contro gli agenti sono stati lanciati petardi, cartelli stradali e altri oggetti. Le forze dell'ordine hanno risposto caricando il gruppo di violenti. Solo in tarda serata la situazione è rientrata. Sono in corso indagini per risalire agli autori degli scontri. (ANSA).