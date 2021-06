Rubò auto rarissima rivendendola a 7 mln euro,arrestato a Genova

GENOVA, 26 GIU - Venti anni fa era riuscito a rubare a Milwaukee (Usa) una delle auto più rare al mondo, una Talbot Lago T150CSS Teadrop coupè del 1938, una dei soli 16 modelli al mondo. L'aveva smontata e nascosta dentro un magazzino per quattro anni. Dopo avere falsificato una serie di atti per attestarsene la proprietà era riuscito a venderla nel 2015 a oltre sette milioni di euro. Nel 2019 però, le autorità americane sono riuscite a scoprirlo e hanno diramato un mandato di cattura. Un paio di giorni fa dalla hall di un noto albergo di via XX Settembre, in pieno centro a Genova, parte la comunicazione obbligatoria alla questura dei nominativi degli ospiti. E negli uffici della polizia scatta l'alert: quell'uomo è ricercato negli Stati Uniti. Gli agenti hanno bussato alla porta della lussuosa suite e lo hanno arrestato. Adesso l'uomo è nel carcere di Marassi in attesa di essere estradato. (ANSA).