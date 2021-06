Ddl Zan: Zan,da Vaticano invasione di campo senza precedenti

ROMA, 25 GIU - "La nota della diplomazia Vaticana ha rappresentato una invasione di campo senza precedenti, le critiche sono tutte legittime e anche durante l'approvazione la Cei non ha mai rinunciato, giustamente, a esprimere le proprie osservazioni e critiche, ed è sempre stato un elemento di arricchimento del dibattito. Ma arrivare addirittura a usare la diplomazia fra Stati per intervenire su una legge non ancora approvata è una cosa abnorme, il Parlamento deve essere libero e autonomo. Ha fatto molto bene Draghi a ribadire che lo Stato è laico e che non viviamo in uno Stato confessionale". Lo ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, in una diretta Facebook, parlando del Ddl contro l'omofobia che porta il suo nome. (ANSA).