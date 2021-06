Floyd: giudice boccia richiesta nuovo processo a ex agente

NEW YORK, 25 GIU - La corte nega la richiesta di un nuovo processo avanzata dai legali di Derek Chauvin per il loro assistito. Lo riportano i media americani, secondo i quali il giudice Peter Cahill ha negato anche la richiesta di un'udienza sempre degli avvocati dell'ex agente per cattiva condotta della giuria. Cahill nella serata italiana stabilirà la sentenza per Chauvin, che rischia fino a 40 anni di carcere. (ANSA).