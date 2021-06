Mattarella, media strumento irrinunciabile democrazia

ROMA, 25 GIU - "I media - chiamati ad affrontare le rapide trasformazioni tecnologiche che ne stanno cambiando radicalmente la fisionomia - sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, contribuendo a promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo informazione, conoscenza, sollecitazioni e proposte". lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione della partenza dell'evento di Sky TG24 Live In Firenze. (ANSA).