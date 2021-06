Draghi: contro Delta vaccini, tamponi e più sequenziamento

ROMA, 25 GIU - "In Italia" di fronte alla variante Delta "serve continuare con determinazione la campagna vaccinale, continuare e aumentare i tamponi, aumentare il sequenziamento". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'Ema", aggiunge e sui. sottolinea: "la contestazione è stata che lo Sputnik non è riuscito ad ottenere l'approvazione dell'Ema e forse non lo sarà mai. Il vaccino cinese non è adeguato ad affrontare la pandemia". (ANSA).