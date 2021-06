M5S:Casaleggio,tra Grillo e Conte due visioni diverse

ROMA, 25 GIU - "Credo ci siano due visioni diverse del Movimento che stanno emergendo, poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli. Ho già espresso diverse volte il mio pensiero su M5s e su come si stia trasformando in qualcos' altro, i principi erano chiari fin ad un anno fa e ora meno e per questo ho deciso di prendere le distanze". Così Davide Casaleggio a Radio Capital. Quanto al lavoro di Conte, per il figlio del fondatore M5s "le idee non mi sono ancora chiare, perché lo statuto lo tengono segreto? Mi sembra un'organizzazione più basata su modelli partitici del 900 che su un movimento". (ANSA).