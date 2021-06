Spagna: da oggi in vigore la legge sull'eutanasia

MADRID, 25 GIU - È in vigore da oggi la nuova legge sull'eutanasia in Spagna, diventata lo scorso marzo il settimo Paese al mondo a depenalizzare l'aiuto a morire per persone affette da certi tipi di malattie gravi e incurabili. La norma infatti prevedeva un periodo di tre mesi per permettere alle regioni del Paese iberico di creare gli organismi responsabili di valutare le richieste di accesso a questo diritto, le commissioni di garanzia. Non tutte però l'hanno già fatto. Come riportano i media iberici, gli esperti in questa materia affermano che ci sono ancora diversi dubbi rispetto a come andrà applicata la nuova legge (ANSA).