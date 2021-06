Covid: variante Delta, lockdown in aree centrali di Sydney

(ANSA-AFP) - ROMA, 25 GIU - Le autorità australiane hanno ordinato il lockdown per i residenti di quattro quartieri centrali di Sydney. Il provvedimento prevede di restare a casa per una settimana per contenere il focolaio della variante Delta. Diverse dozzine di casi sono state segnalate questa settimana e sarebbero collegate ad un autista di limousine che si sarebbe infettato durante il trasporto dell'equipaggio di un volo internazionale dall'aeroporto di Sydney in un hotel per la quarantena. (ANSA-AFP).