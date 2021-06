Gb: incendio devasta il pub di Guy Ritchie a Londra

LONDRA, 23 GIU - Un incendio divampato per cause verosimilmente accidentali ha devastato oggi il pub alla moda Lore of the Land, di proprietà del regista Guy Ritchie, ex marito di Madonna, a Fitzrovia, nel cuore di Londra. Le fiamme si sono sprigionate a partire dalla cucina del locale poco dopo mezzogiorno (ora locale) e i vigili del fuoco della London Fire Brigade hanno impiegato circa tre ore per spegnerle. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e un'investigazione è stata comunque avviata secondo prassi per stabilire l'origine esatta dell'accaduto. La zona attorno al locale, in Conway Street, è stata transennata fino al pomeriggio avanzato dalla polizia per precauzione. Ritchie è stato visto arrivare sul posto da alcuni testimoni: un poliziotto ha riferito in ogni modo che "non appariva sconvolto". (ANSA).