Omicidio in strada a Roma,uomo ucciso a coltellate

ROMA, 23 GIU - Omicidio in strada al centro di Roma. Un uomo è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri a piazzale Appio, nel quartiere San Giovanni, abitualmente frequentato a quell'ora. All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più nulla da fare. L'uomo sarebbe stato trovato con il coltello ancora conficcato nella nuca, dopo essere stato colpito con più fendenti e sgozzato. Il corpo era in strada davanti a un negozio di elettronica, vicino la fermata della metro. Sul posto è intervenuta la polizia. Del caso si occupano gli agenti della Squadra Mobile. Al vaglio le immagini di videosorveglianza delle telecamere che puntano sulla piazza e che potrebbero aver ripreso gli istanti dell'aggressione. (ANSA).