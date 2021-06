Domani in municipio a Udine, prime nozze in lingua friulana

UDINE, 23 GIU - Saranno celebrate domani nel palazzo municipale di Udine le prime nozze in "marilenghe", la madrelingua friulana che secondo le statistice della Societò filologica friulana conta circa 600.000 nel solo "Friuli storico", tra le ex province di Udine, Gorizia e Pordenone. Lo ha annunciato oggi la stessa amministrazione comunale. "Domani alle 12 - si legge nella nota - nella Sala dei Matrimoni di Palazzo D'Aronco, il consigliere comunale Giovanni Govetto celebrerà il primo matrimonio in lingua friulana nella storia di questa amministrazione". "A farmi piacere - ha commentato il sindaco di Udine Pietro Fontanini - non è solo la novità rappresentata dall'utilizzo della nostra lingua per un momento così importante, ma anche e soprattutto il fatto che a farne richiesta siano stati due giovani udinesi, a dimostrazione del fatto che il friulano è più vivo che mai". Infine il primo cittadino ha rivolto in friulano il suo augurio alla giovane coppia, "auguriis ai nuviçs". (ANSA).