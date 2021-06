Camera:il 24/6 "2 giugno 1946-75 anni dopo",il voto delle donne

ROMA, 23 GIU - "Secondo appuntamento del ciclo dei tre incontri storico-istituzionali promossi dal Comitato per la documentazione della Camera dei deputati, a 75 anni dal referendum istituzionale e dal voto per l'Assemblea Costituente. Giovedì 24 giugno alle ore 17, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la storica Patrizia Gabrielli e il giornalista Luigi Contu, direttore dell'agenzia Ansa, dialogano sul tema dell'estensione del voto alle donne. Introduce i lavori il Vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. L'evento viene trasmesso in diretta webtv". Lo si legge in un comunicato della camera dei Deputati. (ANSA).