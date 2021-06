Draghi,crescita alta ci consente ridurre rapporto debito/pil

ROMA, 23 GIU - "Raggiungere tassi di crescita notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni ci permetterà anche di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che è aumentato di molto durante la pandemia. E ci consentirà di creare nuovi lavori, fondamentali per affrontare le transizioni, come quella digitale e quella ambientale". Lo afferma il premier Mario Draghi nel suo intevento alla Camera in vista del consiglio Ue. (ANSA).