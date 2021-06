Draghi, fiducia sta tornando, ripresa sarà sostenuta

ROMA, 23 GIU - "La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell'Ue. Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa probabilmene sarà ancora più sostenuta". Lo dice il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera in vista del Consiglio Ue. "La fiducia, insomma, sta tornando", aggiunge . (ANSA).