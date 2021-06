WASHINGTON, 22 GIU - Le star di Twitter potranno proporre contenuti a pagamento ai loro abbonati. Lo ha annunciato la societa', secondo cui un certo numero di utenti con una larga audience sulla piattaforma negli Usa potranno testare nuove funzionalita' per proporre format e abbonamenti a pagamento. La rete sociale ha cominciato ad accettare le candidature degli utilizzatori che cercando di monetizzare i loro contenuti grazie a "Ticketed Spaces" o a "Super Follows". Su "Ticketed Spaces", le star di Twitter potranno vendere biglietti d'ingresso virtuali per avvenimenti audio, con prezzi che vanno da 1 a 999 dollari. I "super abbonati" potranno dal canto loro pagare dei forfait mensili di 3, 5 o 10 dollari per accedere a dei contenuti esclusivi. Super Follows permettera' invece una relazione diretta con gli abbonati piu' fedeli, cosa che puo' generare delle entrate mensili. Twitter prendera' il 3% degli incassi totali di "Ticketed Spaces" e "Super Follows" sotto i 50 mila dollari. Al di sopra di questa cifra, tratterra' una commissione del 20%. In questo modo la piattaforma potra' diversificare le sue fonti di entrata, che si fondono in gran parte sulla pubblicita'. (ANSA).