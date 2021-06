Primarie Bologna:Renzi, sosterremo con lealtà Lepore

ROMA, 22 GIU - "Naturalmente, quando si partecipa alle primarie e si perde, si sostiene il vincitore con lealtà. Questo abbiamo fatto noi nel 2012, questo farà Italia Viva a Bologna nel 2021 sostenendo Lepore. Punto. Il fatto che altri non si siano comportati con la stessa lealtà non ci riguarda. Viva la buona politica e viva chi ci mette la faccia e prova a cambiare le cose". Così Matteo Renzi nell'enews. "Fatemi mandare un abbraccio a Isabella Conti, che ha corso praticamente da sola contro tutto l'establishment, alle primarie bolognesi. Il risultato finale (60-40 per il suo competitor, Matteo Lepore) è comunque un ottimo risultato". (ANSA).